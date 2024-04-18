員林火車站升降梯困人驚魂記上演兩次 站長：已獲經費更新電力系統

彰化員林火車站大廳升降梯今天上午8時37分忽然故障，3名乘客受困14分鐘，這是員林火車站同一部升降梯在一個月內第二次故障，廠商正檢修找原因；火車站長陳瑞德表示，已獲核定經費全面更新第一月台電力系統，年中發包，避免再發生類似情形。

員林火車站升降梯莫名故障卡在樓層中間，乘客受困，警消趕到撬開升降梯門，遞椅子進入升降梯車廂內讓旅客脫困，並協助搬出行李。據了解，受困旅客可能是搭自強號，上午8時20分到員林火車站第三月台，進入升降梯要到一樓卻被卡在一、二樓之間。有乘客上網留言「太可怕，所以我都要走下去。」