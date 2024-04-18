櫻花妹行李忘計程車 桃警火速尋回...她感動「要再來台灣」

一名33歲日籍女子荻原千瑛昨下午從桃園高鐵站搭計程車，到大園工業區一間化學公司商務拜訪，但下車後發現行李遺留在車上，趕緊到派出所求助，警方獲報後調閱監視器，迅速找到女子搭乘的計程車，與司機聯繫後順利找回女子的行李，讓她相當感動，直呼要再來台灣玩。

荻原小姐昨下午與三名日籍同事到潮音派出所求助，表示她與同事從台北搭高鐵來桃園，後續轉搭計程車到大園工業區內的化學公司要進行商務交流，但她進到公司後才發現行李忘在車上，立即外出查看但計程車早已離開，由於他們結束拜訪行程後就要直接搭機回國，擔心找不回行李不知該如何是好。

大園警方得知後調閱化學公司周邊監視器，順利查到荻原小姐搭乘的計程車，多次撥打電話總算與司機聯繫上，並和司機協調將行李寄放在桃園高鐵站的服務櫃台，員警也提供自己的姓名及派出所的電話給荻原小姐，讓她在領取行李時若遇到問題，可以打電話請員警幫忙。