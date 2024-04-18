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櫻花妹行李忘計程車 桃警火速尋回...她感動「要再來台灣」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名33歲日籍女子荻原千瑛昨下午從桃園高鐵站搭計程車，到大園工業區一間化學公司商務拜訪，但下車後發現行李遺留在車上，趕緊到派出所求助，警方獲報後調閱監視器，迅速找到女子搭乘的計程車，與司機聯繫後順利找回女子的行李，讓她相當感動，直呼要再來台灣玩。

荻原小姐昨下午與三名日籍同事到潮音派出所求助，表示她與同事從台北搭高鐵來桃園，後續轉搭計程車到大園工業區內的化學公司要進行商務交流，但她進到公司後才發現行李忘在車上，立即外出查看但計程車早已離開，由於他們結束拜訪行程後就要直接搭機回國，擔心找不回行李不知該如何是好。

大園警方得知後調閱化學公司周邊監視器，順利查到荻原小姐搭乘的計程車，多次撥打電話總算與司機聯繫上，並和司機協調將行李寄放在桃園高鐵站的服務櫃台，員警也提供自己的姓名及派出所的電話給荻原小姐，讓她在領取行李時若遇到問題，可以打電話請員警幫忙。

隨後荻原小姐到高鐵站後順利領回行李，她也特別打電話到派出所向員警道謝，感謝警方的積極協助，讓她能夠平安回國，大讚台灣警方的熱心及高效率，並說下次還要再來台灣玩。

33歲日籍女子荻原千瑛昨下午從桃園高鐵站搭計程車到大園某公司拜訪，不慎將行李遺留車上，警方火速替女子找回行李，讓她直呼要再來台灣玩。記者周嘉茹／翻攝
33歲日籍女子荻原千瑛昨下午從桃園高鐵站搭計程車到大園某公司拜訪，不慎將行李遺留車上，警方火速替女子找回行李，讓她直呼要再來台灣玩。記者周嘉茹／翻攝

計程車 高鐵

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