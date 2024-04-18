影／高雄女遭投資詐騙214萬 警將計就計逮2車手

高雄蘇姓女子投資股票，卻誤入詐騙集團騙局，投入214萬元以後想獲利了結，對方反要求支付64萬元才能領錢，她求助朋友才知道受騙。她報警後，警方將計就計，逮捕前去向蘇女取款的2名詐團車手，依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。

據了解，蘇姓女子（42歲）日前在網路見投資股票訊息，加入群組後，受慫恿先後投資214萬元，當她準備提出獲利了結，要求出金，對方告知她須再支付64萬元的「代操作」分成，否則無法出金，她詢問朋友，才驚覺自己受騙，4月15日向警方報案。