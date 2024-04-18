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影／高雄女遭投資詐騙214萬 警將計就計逮2車手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄蘇姓女子投資股票，卻誤入詐騙集團騙局，投入214萬元以後想獲利了結，對方反要求支付64萬元才能領錢，她求助朋友才知道受騙。她報警後，警方將計就計，逮捕前去向蘇女取款的2名詐團車手，依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。

據了解，蘇姓女子（42歲）日前在網路見投資股票訊息，加入群組後，受慫恿先後投資214萬元，當她準備提出獲利了結，要求出金，對方告知她須再支付64萬元的「代操作」分成，否則無法出金，她詢問朋友，才驚覺自己受騙，4月15日向警方報案。

警方將計就計，趁對方約蘇女面交取款，鳳山警分局五甲路派出所長孫英哲帶隊到蘇女住處埋伏，果然吳姓男子（30歲）戴著偽造投資公司的識別證，向蘇女收款，員警立即衝出逮捕他，並在巷口壓制另名吳姓男子（19歲），查出是詐團監控收款車手，他們稱是依詐騙集團指示前往收款，全案依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

高雄女子誤入投資騙局，警方將計就計，逮捕涉嫌取款的2名詐團車手。記者林保光／翻攝
高雄女子誤入投資騙局，警方將計就計，逮捕涉嫌取款的2名詐團車手。記者林保光／翻攝
高雄女子誤入投資騙局，警方將計就計，逮捕涉嫌取款的2名詐團車手。記者林保光／翻攝
高雄女子誤入投資騙局，警方將計就計，逮捕涉嫌取款的2名詐團車手。記者林保光／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

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