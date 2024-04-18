萬里浮屍頭套垃圾袋雙腳綁 家屬：不知為何這樣盼查清

新北市新莊區45歲鍾姓男子，昨天下午4點多釣客發現在萬里區核二廠出海口浮屍，頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住，但雙手卻沒綁，身上沒有明顯凌虐傷痕及致命傷，家屬昨晚到現場指認確認身分，家屬表示不知為何會這樣，盼查明死因，檢警今天相驗釐清。

警方說，死者被發現時穿著黑色T恤、牛仔短褲，面部朝下。身上沒有身分證件，警方採集身體生物跡證比對出死者身分，為新北市新莊區的鍾姓男子。

鍾男家屬昨晚到金山警分局製作筆錄，據了解，家屬向警方表示，死者目前無業，昨天上午出門，並沒有駕駛交通工具，出門前並無異樣，身體也沒有特別狀況，不知為何會陳屍在萬里海邊，也沒有與人結仇，交往也無異狀，盼警方查明死因。