萬里浮屍頭套垃圾袋雙腳綁 家屬：不知為何這樣盼查清
新北市新莊區45歲鍾姓男子，昨天下午4點多釣客發現在萬里區核二廠出海口浮屍，頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住，但雙手卻沒綁，身上沒有明顯凌虐傷痕及致命傷，家屬昨晚到現場指認確認身分，家屬表示不知為何會這樣，盼查明死因，檢警今天相驗釐清。
警方說，死者被發現時穿著黑色T恤、牛仔短褲，面部朝下。身上沒有身分證件，警方採集身體生物跡證比對出死者身分，為新北市新莊區的鍾姓男子。
鍾男家屬昨晚到金山警分局製作筆錄，據了解，家屬向警方表示，死者目前無業，昨天上午出門，並沒有駕駛交通工具，出門前並無異樣，身體也沒有特別狀況，不知為何會陳屍在萬里海邊，也沒有與人結仇，交往也無異狀，盼警方查明死因。
警方鑑識後無法判定是生前落水，還是死後落水，要等今天報請檢方相驗才能釐清死因，目前不排除他殺，但也尚無明顯證據有外力造成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言