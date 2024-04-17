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高雄大寮傳槍響 男子太陽穴中彈死亡…有槍砲案前科
高雄市大寮區某鐵皮屋今天下午傳出槍聲，警方據報到場，發現1名男子太陽穴中彈，已經死亡。警方在現場找到1把手槍，因現場無打鬥痕跡，懷疑無他殺嫌疑。
據了解，死者是62歲的阮姓男子，曾有槍砲案前科，目前1人租屋在大寮區立德路。
今天下午3時50分左右，阮姓男子的朋友過去鐵皮屋找他，發現他躺在屋內，右太陽穴中彈，已經死亡。
警方據報趕到鐵皮屋，發現阮姓男子身旁有1把手槍，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。警方正本擴大調閱監視器，持續追查槍枝來源。全案報請檢察官指揮偵辦，相驗查明確實死因。
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