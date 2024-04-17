快訊

核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大寮傳槍響 男子太陽穴中彈死亡…有槍砲案前科

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區某鐵皮屋今天下午傳出槍聲，警方據報到場，發現1名男子太陽穴中彈，已經死亡。警方在現場找到1把手槍，因現場無打鬥痕跡，懷疑無他殺嫌疑。

據了解，死者是62歲的阮姓男子，曾有槍砲案前科，目前1人租屋在大寮區立德路。

今天下午3時50分左右，阮姓男子的朋友過去鐵皮屋找他，發現他躺在屋內，右太陽穴中彈，已經死亡。

警方據報趕到鐵皮屋，發現阮姓男子身旁有1把手槍，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。警方正本擴大調閱監視器，持續追查槍枝來源。全案報請檢察官指揮偵辦，相驗查明確實死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市大寮區1處鐵皮屋，今天傳槍響，1名男子太陽穴中彈死亡。圖／讀者提供
高雄市大寮區1處鐵皮屋，今天傳槍響，1名男子太陽穴中彈死亡。圖／讀者提供

槍枝 監視器 高雄市

相關新聞

國4砂石車撞護欄衝出邊坡「車頭嚴重變形」 35歲男駕駛意識不清送醫

台中國道四號驚傳重大車禍。一輛砂石車下午4時46分，行駛於國4東向、神岡交流道閘道口處時，直接衝撞護欄、衝出邊坡，強猛撞...

為讓長者好下車 新北公車貼近人行道「撞毀民宅屋簷」

新北市中和一輛公車今停靠下車點時，不小心撞上民宅屋簷。新北市交通局表示，據了解司機當時是為了方便車上的長者下車，將車輛停...

高雄大寮傳槍響 男子太陽穴中彈死亡…有槍砲案前科

高雄市大寮區某鐵皮屋今天下午傳出槍聲，警方據報到場，發現1名男子太陽穴中彈，已經死亡。警方在現場找到1把手槍，因現場無打...

撞斷台中大雅「忠義社區」牌樓 貨櫃車高度超標開罰

台中徐姓男子今早駕駛一輛貨櫃車，行經大雅區月祥路時，疑因貨櫃超高未注意，竟撞斷「忠義社區」牌樓，司機未受傷；大雅區公所區...

國道中山高小貨車追撞工程車 車頭毀損側翻28歲駕駛送醫

今天下午國道中山高嘉義交流道附近傳衝撞工程車意外，嘉義市消防局據報趕到現場，有輛小貨車疑追撞前方工程緩衝車，車頭毀損側翻...

北竿男手臂出血危急 馬祖海巡馳援後送就醫

海巡署第十一巡防區指揮部今天表示，前天傍晚5時許接獲北竿衛生所通報，賴姓男子因上臂人工血管破裂，出血嚴重，由於島上無專科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。