國道中山高小貨車追撞工程車 車頭毀損側翻28歲駕駛送醫
今天下午國道中山高嘉義交流道附近傳衝撞工程車意外，嘉義市消防局據報趕到現場，有輛小貨車疑追撞前方工程緩衝車，車頭毀損側翻在264公里處嘉義交流道出口前，在吊車業者協助下協助貨車司機脫困送醫。
嘉義市消防局表示，今天下午3點06分接獲報案，國道中山高嘉義交流道附近有車禍發生，即由德安分隊人、車前往救援。
消防人員趕到現場發現有輛小貨車疑似撞擊工程緩衝車，小貨車因撞擊力道猛烈，車體翻覆，28歲貨車駕駛因車體翻覆導致受困駕駛艙內待救，在現場吊車業者拖吊車體協助，成功救出傷者。駕駛疑似姿勢壓迫，下肢無力，傷者無明顯外傷、意識清楚，由嘉義縣消防局水上分隊協助送往衛福部嘉義醫院，相關肇事原因由警方調查處理中。
國道警方初步調查，小貨車駕駛葉男，因精神恍惚，撞擊於外側路肩警戒施工緩撞車而肇事，造成葉男腿部擦傷。
警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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