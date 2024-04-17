影／退休老行員被詐想匯460萬投資 遭警攔阻還怒嗆「這我自己的錢」
銀行業退休的王姓女子曾遭詐欲匯款，經銀行行員勸阻保住錢財，近日再遭假投資詐騙，到銀行準備匯出460萬元，行員勸阻不成報警處理。台北市警方派員到場說明典型詐騙手法後，王女才放棄匯款，再次保住錢財。
警方調查，74歲王女3月21日上午11時許前往國泰世華商銀復興分行，向以自身存款辦理「定存質借」，並匯出460萬元，由於款項龐大，行員關懷提問匯款用途，王女不願皆透露，行員懷疑王女遭詐，報警處理。
轄區松山分局中崙派出所員警獲報到場，發現王女是經LINE投資群組建議準備投資，當場說明假投資詐騙常見特徵及手法，起初王女還對行員發怒，強調「這是我自己的錢」，不滿行員報警，但經員警配合行員不斷勸說，王女才打消匯款念頭。
據悉，王女本身自銀行業退休，卻非首次受騙，先前也曾在國泰世華銀行其他分行準備匯款，被行員勸下；此次匯款前，早已匯出部分款項「進行投資」，所幸這次經員警、行員努力之下保住百萬錢財。
警方表示，詐團常以各種名義行騙，民眾若接獲可疑電話或發現異常情形，務必冷靜查證，撥打165、110專線報案，以免受騙損失財物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言