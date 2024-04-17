影／退休老行員被詐想匯460萬投資 遭警攔阻還怒嗆「這我自己的錢」

銀行業退休的王姓女子曾遭詐欲匯款，經銀行行員勸阻保住錢財，近日再遭假投資詐騙，到銀行準備匯出460萬元，行員勸阻不成報警處理。台北市警方派員到場說明典型詐騙手法後，王女才放棄匯款，再次保住錢財。

警方調查，74歲王女3月21日上午11時許前往國泰世華商銀復興分行，向以自身存款辦理「定存質借」，並匯出460萬元，由於款項龐大，行員關懷提問匯款用途，王女不願皆透露，行員懷疑王女遭詐，報警處理。

轄區松山分局中崙派出所員警獲報到場，發現王女是經LINE投資群組建議準備投資，當場說明假投資詐騙常見特徵及手法，起初王女還對行員發怒，強調「這是我自己的錢」，不滿行員報警，但經員警配合行員不斷勸說，王女才打消匯款念頭。

據悉，王女本身自銀行業退休，卻非首次受騙，先前也曾在國泰世華銀行其他分行準備匯款，被行員勸下；此次匯款前，早已匯出部分款項「進行投資」，所幸這次經員警、行員努力之下保住百萬錢財。