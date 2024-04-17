快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

陸籍貨輪沉沒金門外海是否漏油？航港局：重油未外洩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金廈水域不平靜！今天清晨5時許，海巡署接獲國搜中心通報，於料羅西南方7.3浬海域，限制水域外，一艘中國籍貨輪「瑞誠6號」進水，12名船員待救，金門海巡隊獲報立即派遣2艘巡防艇趕往現場協助搜救 ，但抵達前，船員已被另一艘陸籍貨輪東億602號全數救起，並移交陸籍搜救船舶接收。據了解，因船員棄船前，有將船上的油伐關起，所以船上重油未外洩。

這艘「瑞誠6號」貨輪船長約106公尺、船寬16公尺，船上載有約7噸重油，但據航港局相關人員表示，因為12位船員不是跳船，而是放下船上的緊急救生筏，全數船員撤到救生筏上等待救援，他們在棄船前，有將船上的油伐關起來，所以重油並未外洩。

消息人士表示，原本陸方打算派遣S-70C直升機、「東海救113」及「華英391」搜救船前往救援，但直升機還沒出動，在6時許就傳出人已被另一艘陸籍貨輪(東億602號) 全數救起，金馬澎分署所派遣的金門海巡隊3552艇及10083艇更是還沒抵達事故現場，就收到人員已被救起的消息，搜救狀況已解除，海巡艇於是返回我方水域，恢復正常巡邏勤務。

針對外界關心的是否有重油汙染附近海域問題，金門海巡隊強調，剛剛線上巡防艇有去看過，沒有看到外洩狀況；此外，他們現場監控尚無漏油情形，後續已通報航政主管機關發布礙航佈告，持續監控海面是否有油污染情形，並通報相關機關應處。

霧鎖金門！金門海域今天上午被濃霧籠罩，料羅碼頭周遭水域都相當霧，能見度不到100公尺。圖／讀者提供
霧鎖金門！金門海域今天上午被濃霧籠罩，料羅碼頭周遭水域都相當霧，能見度不到100公尺。圖／讀者提供

海巡署 監控 金門

延伸閱讀

金門大霧衝擊海空交通 數百人受影響

獨／陸籍貨輪金門外海沉沒 12船員落海全獲救

濃霧攪局！金門尚義機場取消9架次班機 767人受影響

金廈泳渡7月登場總獎金150萬元 5月中三地舉辦選拔賽

相關新聞

巨響後騎士躺平不動嚇壞路人 結果竟是睡太熟酒測值驚人

南投埔里蘭陽街今凌晨突傳出巨響，附近居民、路過民眾前往查看，發現竟有機車騎士自撞電線桿，而其倒地後，一動也不動，嚇壞眾人...

影／退休老行員被詐想匯460萬投資 遭警攔阻還怒嗆「這我自己的錢」

銀行業退休的王姓女子曾遭詐欲匯款，經銀行行員勸阻保住錢財，近日再遭假投資詐騙，到銀行準備匯出460萬元，行員勸阻不成報警...

陸籍貨輪沉沒金門外海是否漏油？航港局：重油未外洩

金廈水域不平靜！今天清晨5時許，海巡署接獲國搜中心通報，於料羅西南方7.3浬海域，限制水域外，一艘中國籍貨輪「瑞誠6號」...

赴雄監找熟稔主管談心 高雄戒治所人員突激動下跪

高雄戒治所43歲楊姓獄官昨晨11時許，突然出現在高雄監獄接見室大廳，著制服向獄方人員下跪，這一幕讓周邊民眾看了傻眼向媒體...

苗農交通安全「實境秀」 讓學生感知大車視覺死角及內輪差

高中15至17歲學生每年平均有1719人因交通事故傷亡，國立苗栗農工透過教育部高職優質化輔助方案，將交通安全教育融入課程...

影／不滿典當的機車被舅買走 甥揪同學暗夜偷走慘了

吳姓男子不甘自己因缺錢花用典當機車，車輛卻遭舅舅買走，日前深夜夥同高中同學偷車，現車主吳男一早發現機車不見，報警處理，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。