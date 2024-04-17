陸籍貨輪沉沒金門外海是否漏油？航港局：重油未外洩

金廈水域不平靜！今天清晨5時許，海巡署接獲國搜中心通報，於料羅西南方7.3浬海域，限制水域外，一艘中國籍貨輪「瑞誠6號」進水，12名船員待救，金門海巡隊獲報立即派遣2艘巡防艇趕往現場協助搜救 ，但抵達前，船員已被另一艘陸籍貨輪東億602號全數救起，並移交陸籍搜救船舶接收。據了解，因船員棄船前，有將船上的油伐關起，所以船上重油未外洩。

這艘「瑞誠6號」貨輪船長約106公尺、船寬16公尺，船上載有約7噸重油，但據航港局相關人員表示，因為12位船員不是跳船，而是放下船上的緊急救生筏，全數船員撤到救生筏上等待救援，他們在棄船前，有將船上的油伐關起來，所以重油並未外洩。

消息人士表示，原本陸方打算派遣S-70C直升機、「東海救113」及「華英391」搜救船前往救援，但直升機還沒出動，在6時許就傳出人已被另一艘陸籍貨輪(東億602號) 全數救起，金馬澎分署所派遣的金門海巡隊3552艇及10083艇更是還沒抵達事故現場，就收到人員已被救起的消息，搜救狀況已解除，海巡艇於是返回我方水域，恢復正常巡邏勤務。