赴雄監找熟稔主管談心 高雄戒治所人員突激動下跪

高雄戒治所43歲楊姓獄官昨上午11時許，突然出現在高雄監獄接見室大廳，穿制服向獄方人員下跪，這一幕讓周邊民眾看傻了眼向媒體爆料。據傳，楊男請假來找同僚9年轉調雄監的好友，一時情緒化才有失態舉動；高雄戒治所表示，楊工作情況並無異樣，將主動介入關心。

由於，今年2月台北看守所才發生30歲管理員輕生事件，昨天高雄監獄出現高雄戒治所人員下跪等情緒激動表現，獄所人員不敢大意，隨即請來主管同仁關懷，並通知高雄戒治所提供關懷協助。

高雄監獄副典獄長邱煥棠表示，昨天上午11時40分許，楊因心情不佳，主動前來雄監接見室欲找熟稔主管談心，經查，楊近日因生活遭遇諸多困擾，盼能尋求支持與協助，經開導安撫後，於12時05分許自行離去。

邱指出，獄所管理員於獄所處理收容人大小事務，壓力本就不小，但經瞭解，楊在高雄戒治所工作多年並無異樣，近日出現情緒困擾，並非工作或獄方同仁相處問題所致；據悉，楊因個人家庭問題，才會找上多年好友談心，紓解壓力。

高雄戒治所林姓秘書表示，楊自2011年戒治所工作以來，執勤運作一切正常，並無異樣，應為個人生活適應情況，詳情尚待了解當中，林表示，所內除設有員工意見箱定期檢閱外，也設有員工協助關懷小組，編組成員包含心理師、輔導員等，但須經當事人同意，才會介入輔導。至於楊的情況，後續待他上班後才會啟動關懷措施。

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