影／不滿典當的機車被舅買走 甥揪同學暗夜偷走慘了

吳姓男子不甘自己因缺錢花用典當機車，車輛卻遭舅舅買走，日前深夜夥同高中同學偷車，現車主吳男一早發現機車不見，報警處理，警方獲報展開追查，2小時內就在台北市內湖區某超商查獲涉案4人，詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

警方調查，台北市內湖警分局文德派出所3月27日上午獲報，45歲吳姓男子稱停在民權東路六段家門前的機車不翼而飛，警方獲報派員調閱相關監視器、通報線上巡警追查，2小時內就在吳男住處附近發現特徵相符的無牌機車，又在周邊超商內發現4名竊嫌行蹤。

據悉，涉案者包含19歲吳男、22歲曾男、20歲石男、22歲王男，其中吳、曾、王3人先前就曾涉竊盜案，吳男更是現車主的外甥。

吳男落網後供稱，自己其實是機車原車主，先前因缺錢花用將車輛典當給當舖，也讓渡出去了，但後來得知是舅舅將機車買走，他心有不甘，所以找來高中同學幫忙，準備把車輛偷回來。

由於機車鎖上龍頭鎖，4人深夜合力將機車抬走藏起，並將車牌拔除，犯後到附近超商討論對策，定調一早請鎖匠協助開啟機車鎖，換上主嫌吳男車牌後將車輛騎走，未料員警旋即找上門，4人當場被逮，身上還留有現車主被拔下的車牌。