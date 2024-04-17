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苗農交通安全「實境秀」 讓學生感知大車視覺死角及內輪差
高中15至17歲學生每年平均有1719人因交通事故傷亡，國立苗栗農工透過教育部高職優質化輔助方案，將交通安全教育融入課程，校園內還畫設模擬實際路況，包括大車停等行人穿越道，或客運車右轉彎產生的內輪差危險區域，校方上午安排演練，讓學生親身體驗一場交通安全「實境秀」， 希望學生面對大型車輛時，不論行走或騎自行車都能有自我安全保護觀念與作為。
苗栗農工指出，依交通部2016至2020年統計資料顯示，每年高中15至17歲的學生，平均有1719人因交通事故傷亡，高中生騎乘自行車主要肇因，以「未依規定讓車」及「未注意車前狀況」為主；身為「行人」時，車禍肇因以未依規定行走行人穿越道最多，兒少無照騎乘機車苗栗縣排名第八，可能與大眾運輸不發達及家長默許有關。
為加強學生交通安全意識，苗栗農工由秘書謝文斌召集體育、健康與護理等類科師資，成立跨領域安全教育教師專業社群，討論後以學生最容易發生的「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「未依規定行走行人穿越道而穿越道路」等危險因子，在校內畫設模擬實際路況，包括大車停等行人穿越道、客運車右轉彎產生內輪差危險區，畫設交通標線與危險盲區，安排學生分組合作體驗課程，實際體驗並提高危險感知能力、用路倫理責任、步行與運具使用及交通事件應變等知識能力。
演練時，學生站在大客車前方，安排其他學生進入大客車駕駛座，發現確實有視覺死角，大車內輪差的視覺死角也讓演練的學生有深刻體驗。
苗農校長謝世宗指出，感謝校內安全教育教師專業社群設計的課程與教案，每次課程演練時，苗栗客運也都派車協助，希望透過這項 課程的落實，讓學生朝向交通零事故、一個學生都不能少的教育願景邁進。
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