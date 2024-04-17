影／基隆嶼磯釣客落海亡 沒無線電求救家屬控督導疏失 市府回應

簡姓七旬釣客今年1月在基隆嶼海域一座島礁磯釣時落海，被救起後送醫不治，家屬今天指控一連串疏失釀憾事。議員說，當時載釣客的娛樂漁船未依規定停泊於基隆嶼旁，被路過漁船救起，批市府未盡督導之責。市府說明，因進入司法調查程序，待判決結果辦理後續裁罰，澄清絕無包庇情事。

簡姓釣客的兒子說，當時父親落海後並沒有立即性危險，原本以為上岸就好了，沒想到一連串疏失釀遺憾結果，在事情發生後，業者和市府都沒有作為和交代，質疑市府未盡到督導的責任，應有合理的解釋。

議員鄭文婷表示，落海在上午12時30分發生，當時娛樂船距離基隆嶼島礁約3、4公里的距離，沒有無線電可求救，釣客打電話到船東那裡，但等娛樂船趕至時，釣客已漂流海上，路過的漁船救起已經沒生命跡象，錯失救援良機。

鄭文婷說，娛樂漁船未依規定停泊於基隆嶼旁，顯有疏失。案發時島礁上為何放無線電、救生圈，保險也沒有達到200萬規定，批評市府沒有盡到督導的責任，過去也發生過類似意外。

民進黨團總召陳宜表示，希望市府立即改善，基隆市海釣等海上活動很多，應善盡督導之責。

中華民國釣魚生態保育協會會長郭煌村指出，無線電是救命必備工具，船家必須提供，但市府有落實稽查嗎？

市政府產發處說明，對釣客落海致死深表遺憾，因已進入司法程序，市府全力配合司法調查。因磯釣屬高風險活動，市府於民國106年訂定磯釣自治條例及兩項辦法，針對娛樂漁船及釣客都有規範，並訂有相關罰則。意外發生後，就業者是否依規定投保及提供安全裝備等，已函請業者提出說明，待判決結果辦理後續裁罰。