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影／狹路相逢機車拒讓 小黃撞下去下場曝光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論，警方獲報趕抵，針對2人堵在路口妨礙交通各開罰單，計程車再加罰以不當方式迫使他車讓道。

騎士事後將行車記錄影像傳到網路，事情發生在前天下午1時40分左右，48歲張姓司機駕駛計程車，綠燈從三重區仁愛街欲右轉分子尾街，由於分子尾街非常狹窄不易會車，但並未禁止汽車通行，當時23歲林姓騎士停在街口等紅燈，堅持不願挪移機車禮讓計程車通過。

張姓司機氣到故意輕輕撞了一下機車，長按喇叭示威再下車衝上前耍流氓嗆聲挑釁，林姓騎士主張：「這條路本來就不適合汽車過啊！」張男更加暴怒大吼：「誰說的？」、「不高興叫警察來！」雙方僵持在路口對峙造成其他車輛無法通行。

警方到場針對雙方發生無人受傷輕微車損事故，堵在路中妨礙他車通行，各依違反道路交通管理處罰條例第62條2項開罰600元以上、1800元以下罰鍰，計程車再加開1張以不當方式迫使他車讓道，可處6千元以上、3萬6千元以下罰鍰。

三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論，警方獲報趕抵，針對2人堵在路口妨礙交通各開罰單，計程車再加罰以不當方式迫使他車讓道。記者林昭彰／翻攝
三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論，警方獲報趕抵，針對2人堵在路口妨礙交通各開罰單，計程車再加罰以不當方式迫使他車讓道。記者林昭彰／翻攝
三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論，警方獲報趕抵，針對2人堵在路口妨礙交通各開罰單，計程車再加罰以不當方式迫使他車讓道。記者林昭彰／翻攝
三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論，警方獲報趕抵，針對2人堵在路口妨礙交通各開罰單，計程車再加罰以不當方式迫使他車讓道。記者林昭彰／翻攝
三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論。騎士事後將行車記錄影像貼到網路。圖／翻攝社會事新聞影音
三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前理論。騎士事後將行車記錄影像貼到網路。圖／翻攝社會事新聞影音

三重 計程車

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