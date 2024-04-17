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4緬甸僑生新店溪畔徹夜飲酒 1人落水失蹤今尋獲遺體

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區新店溪畔4名學生前天徹夜飲酒，一名緬甸僑生疑落水失蹤，消防人員昨派出船艇在河面上搜索未獲，今天近中午在新店溪北市端發現落水學生，但已無生命跡象。警方已通知校方人員到場協助指認，今天將依規定報請新北地檢署檢察官相驗，確認死亡原因。

就讀新北市某私立高職4名緬甸籍學生，前天晚間相約至永和區中正橋下綠光河岸公園喝酒，過程中23歲坤男與22歲黃男跳下新店溪欲比誰較快游至對岸，24歲板男則與20歲徐女在岸上等候。不料坤男與黃男游至對岸返回後，發現板男背包留在岸邊，人已失去蹤影，懷疑板男落水失蹤。

據了解，24歲板姓、23歲坤姓、22歲黃姓男子與20歲徐姓女子等4人皆為緬甸籍學生，就讀新北市某高職二年級。昨晚4人興沖沖買了滷味、啤酒一起至永和區中正橋下綠光河岸公園喝酒聊天。酒酣耳熱之際黃男與坤男一時興起，雙方跳下新店溪欲比賽游泳到對岸台北市，板男因不諳水性因此與徐女在岸邊等候。

當黃男、坤男2人游到對岸後再步行走過中正橋返回下水點時，發現板男、徐女已不在現場，岸邊只見到板男遺留之背包，2人將板男的背包拿起後前往頂溪捷運站欲搭乘捷運時，發現板男的衣服、褲子、鞋子、皮包、手機都在背包內。2人懷疑板男落水，趕緊重回現場尋找但都未見板男，前天立即通報學校老師並報警求助。消防人員昨下水搜尋未獲，今天再度派員前往在新店溪來回搜尋，今天上午11時許，在新店溪北市發現落水的板姓男學生，撈起後但已無生命跡象。

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新北市永和區新店溪畔4名學生前天徹夜飲酒，一名緬甸僑生疑落水失蹤，消防人員昨派出船艇在河面上搜索未獲，今天近中午在新店溪北市端發現落水學生，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區新店溪畔4名學生前天徹夜飲酒，一名緬甸僑生疑落水失蹤，消防人員昨派出船艇在河面上搜索未獲，今天近中午在新店溪北市端發現落水學生，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
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新北市永和區新店溪畔4名學生前天徹夜飲酒，一名緬甸僑生疑落水失蹤，消防人員昨派出船艇在河面上搜索未獲，今天近中午在新店溪北市端發現落水學生，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝

永和 緬甸

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