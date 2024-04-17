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影／彰化2歲童燙傷新手爸媽求送國術館 警開道助送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化警分局快官派出所警員日前巡邏時，發現有一輛車臨停路邊，警方上前關心發心一名外籍男子向警方求助，表示2歲多的兒子因燙傷急需治療，一開始其妻還說要到國術館，警方建議立即將幼童送往醫院急診較為妥當，最後開道13分鐘抵達彰化基督教醫院。

幼童45歲母親洪女表示，當天上午將剛煮好的熱茶倒進馬克杯裡，因放在幼童手可觸及的廚房桌面準備給巴基斯坦籍的丈夫飲用，兒子卻用手將馬克杯拍落造成他胸口小面積燙傷，胸口出現紅腫及脫皮，幸好意識還清楚，新手爸媽見年幼兒子受傷心急如焚，等不及救護車到場就自行駕車治療。

警員陳威丞、蕭勝彥行經彰化市石牌路一段與彰南路五段路口時，發現他們將車輛臨停路邊，上前攔查時洪女丈夫下車向警方求助，一開始洪女表示要到草屯一處國術館治療，但員警建議立即去醫院急診，上車開啟警鳴器並協助開道護送一家人到人彰基就醫，原本20多分鐘路程，僅用13分鐘抵達。

事後男童父親對於台灣警察的善舉行為，表達感謝也深感窩心。警方呼籲，民眾若有緊急就醫情形，建議先撥打119專線通知救護人員，專業救護人員與救護器材，可在第一時間獲得最佳的醫療協助，把握黃金搶救時間。

彰化警分局快官派出所警員日前巡邏時，一名外籍男子向警方求助，表示2歲多的兒子因燙傷急需治療，緊急開道送往彰基治療。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員日前巡邏時，一名外籍男子向警方求助，表示2歲多的兒子因燙傷急需治療，緊急開道送往彰基治療。圖／警方提供

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