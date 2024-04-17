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影／桃園情侶爭吵女負氣跳車傷重亡 男友過失致死送辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名49歲曾姓女子前日清晨5點多，與46歲宋姓男友一同開車返家，途中因生活瑣事發生爭吵，在車輛行經觀音區文林路時，曾女一時氣憤從副駕駛座跳車摔傷，宋男立即通知救護車前來將人送醫，曾女經急救3小時後仍宣告不治，警方接獲通報後聯繫宋男至派出所製作筆錄，詢後依過失致死罪送辦。

大園分局表示，草漯派出所前日上午10點多接獲葬儀社業者通報有意外死亡案件，警方立即聯繫死者的宋姓男友到案說明，宋男表示當天清晨他與女友一同從友人的家中離開，要開車回龍潭的住處，途中他與女友因生活瑣事發生爭吵，行經文林路時女友突然將車門打開，他要求關門但女友不從，並在文林路1131號前從副駕駛座跳出車外。

宋男看見女友跳車隨即將車停下，趕緊通知救護車前來將人送醫，宋男也一同到前往醫院，但曾女傷勢過重，經急救後仍在上午8點45分宣告不治。據悉，2人交往約2年，前一天原在觀音區朋友家聚會，未料回程發生爭執，由於宋男在曾女開車門的第一時間未立即停車，警詢後依過失致死罪將宋男移送桃園地檢署偵辦。

桃園一名曾姓女子前日清晨與男友一同開車返家，途中因生活瑣事爭吵，在車輛行經觀音區文林路時跳車摔傷死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名曾姓女子前日清晨與男友一同開車返家，途中因生活瑣事爭吵，在車輛行經觀音區文林路時跳車摔傷死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名曾姓女子前日清晨與男友一同開車返家，途中因生活瑣事爭吵，在車輛行經觀音區文林路時跳車摔傷死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名曾姓女子前日清晨與男友一同開車返家，途中因生活瑣事爭吵，在車輛行經觀音區文林路時跳車摔傷死亡。記者周嘉茹／翻攝

女友 觀音 過失致死

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