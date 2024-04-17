聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園情侶爭吵女負氣跳車傷重亡 男友過失致死送辦
桃園市一名49歲曾姓女子前日清晨5點多，與46歲宋姓男友一同開車返家，途中因生活瑣事發生爭吵，在車輛行經觀音區文林路時，曾女一時氣憤從副駕駛座跳車摔傷，宋男立即通知救護車前來將人送醫，曾女經急救3小時後仍宣告不治，警方接獲通報後聯繫宋男至派出所製作筆錄，詢後依過失致死罪送辦。
大園分局表示，草漯派出所前日上午10點多接獲葬儀社業者通報有意外死亡案件，警方立即聯繫死者的宋姓男友到案說明，宋男表示當天清晨他與女友一同從友人的家中離開，要開車回龍潭的住處，途中他與女友因生活瑣事發生爭吵，行經文林路時女友突然將車門打開，他要求關門但女友不從，並在文林路1131號前從副駕駛座跳出車外。
宋男看見女友跳車隨即將車停下，趕緊通知救護車前來將人送醫，宋男也一同到前往醫院，但曾女傷勢過重，經急救後仍在上午8點45分宣告不治。據悉，2人交往約2年，前一天原在觀音區朋友家聚會，未料回程發生爭執，由於宋男在曾女開車門的第一時間未立即停車，警詢後依過失致死罪將宋男移送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言