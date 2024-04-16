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北市「魔法衣櫥」無預警倒閉！老闆員工集體神隱 至少百人受害

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

東區「魔法衣櫥」無預警倒閉。有網友發文表示，2天前店家退租，老闆、員工集體消失，結果至少100人儲值金尚未用罄，金額從1000元到4萬元不等。北市法務局表示，已收到19件申訴，派員稽查發現辦公室、門市大門深鎖，將通知葉姓負責人到府說明。

Facebook網友「白雪舞」今發文表示，至少100人儲值後，魔法衣櫥就收攤，2天店家早已退租，老闆、員工集體搬遷，FB、IG全數關閉，官方LINE也已讀不回，網路商店卻還開著，詐騙金額從1000元到4萬元都有，因此呼籲受害者私訊，要成立自救會加入群組。

北市消保官楊麗萍回應，截至今天14時，法務局已收到19件申訴，魔法衣櫥疑似倒閉而未取得商品或儲值金未使用完畢；業者未依約給付商品，消費者可主張解除契約退款。

楊麗萍表示，消保官將會同商業處了解案情及儲值款項是否屬禮券性質、有無依規定提供履約保障機制，若有履約保障且未逾擔保期限，消費者可請求金融機構返還未使用殘值。消費者若以刷卡方式購物或儲值，可儘速洽詢發卡銀行有關信用卡爭議款申請事宜，並留意申請期限。

法務局事後表示，消保官、商業處16時前往位於東區的「魔法衣櫥」，稽查2間門市及2處辦公室，但業者大門深鎖、無人回應，北市府後續將請葉姓負責人到市府說明。

東區「魔法衣櫥」無預警倒閉，北市法務局、商業處派員稽查。圖／北市法務局提供
東區「魔法衣櫥」無預警倒閉，北市法務局、商業處派員稽查。圖／北市法務局提供

北市 東區 消保官 消費者

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