林口男傳訊胞弟後失聯…警手機定位難阻憾事 人已陳屍車內

陳姓男子今天上午沒到公司上班，傳簡訊給其胞弟透露負面情緒，其弟怕他發生意外趕緊向轄區警通報。今天近中午警方以手機定位，循線在林口區大水湳路找到陳男人車，經敲破車窗檢視陳已明顯死亡，現場沒有外力介入跡象，確切死因及動機待查。

據了解，陳姓男子（28歲）近來疑似感情與工作不順鬱鬱寡歡，今天上午他開車外出卻沒到公司上班，沒多久，陳男胞弟收到陳傳來負面字語簡訊，旋即斷了聯繫。陳男胞弟怕有意外，趕緊向轄區警通報協尋。

今天上午11時40分左右，警方依手機定位，循線在新北市林口區大水湳路99號前找到陳男人車，警、消趨前查看，陳男坐在駕駛座上一動也不動，趕緊打破車窗，檢視陳已明顯死亡無須送醫。

警方勘驗現場沒有外力介入跡象，目前已連繫家屬到所指認，至於陳男死因及動機為何？有待後續調查釐清。

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