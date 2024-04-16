高雄男倒臥樓梯間無心跳 消防出動「骨針」注射救活一命
高雄一名63歲男子倒臥在公寓樓梯間，救護人員評估男子無生命跡象給予急救處置，但因看不見血管，改以新配發「骨針」注射急救藥物救回一命，經治療2週已康復出院。
高雄市政府消防局瑞隆分隊3月16日中午12時32分接獲119救災救護指揮中心通報，一名男子倒臥於公寓2樓樓梯間，熱心鄰居發現立即撥打119報案。但救護人員趕赴現場評估患者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）。
高級救護技術員高鈺紘和吳盈璋發現後，給予患者CPR、AED電擊、置入進階呼吸道、正壓給氧及自動心肺復甦機等急救處置，但因患者血管深沉看不見，無法靜脈注射，隨即改以高雄市新配發急救利器「骨針」克服困難注射，施打急救藥物。
男子後續就近送往急救責任醫院，到院後由醫護人員接手搶救，回復呼吸及心跳，治療2週後已康復出院恢復自主生活。
消防局今天發布新聞稿指出，這次救護使用新配發急救利器骨針，得以給予藥物治療，在第一時間與死神搏鬥，成功搶救一條寶貴性命。同時也鼓勵全民學習CPR及AED急救技能，若遇有人突發OHCA，能即時給予傷病患最有效處置，以利後續救護人員接手，發揮救人最高效益。
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