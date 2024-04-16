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影／台中1男當街對電箱尿尿年輕媽媽目睹 下場曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區昨晚出現一男子疑似尿急，急奔十九甲消防分隊附近一處社區大門，對著人行道上的電箱尿尿，剛好被一名年輕媽媽撞見，感到相當不舒服，憤而向市議員江和樹投訴。台中市警局霧峰分局獲報後，以車追人偵查，並對於男子隨地便溺行為，移請環保局依「廢棄物清理法」開罰，最高可處6000元罰鍰。

市議員江和樹表示，有市民投訴，昨晚8時許，一輛黑色轎車違停在一處社區大樓門口後，竟對著電箱尿尿，剛好有女住戶開車出門接孩子，因此目擊，覺得不舒服，並質疑附近有超商，對面還有公園公廁，卻當眾妨害風化露鳥尿尿，導致社區外面地板都是尿騷味，實在很誇張，希望相關單位能開罰。

警方說明，警方獲報後，立即展開調查，要以車追人找到這名男子，除對紅線違停開罰，當街便溺行為也會移請環保局依「廢棄物清理法」開罰1200以上、6000元以下罰鍰。

台中市大里區昨晚出現一男子（紅圈處）疑似尿急，急奔一處社區大門，對著人行道上的電箱尿尿。圖／台中市議員江和樹提供
台中市大里區昨晚出現一男子（紅圈處）疑似尿急，急奔一處社區大門，對著人行道上的電箱尿尿。圖／台中市議員江和樹提供

台中市 廢棄物 環保局

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