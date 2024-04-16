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竊賊剪斷農用馬達電線盜賣1800元 7農民花3萬修理氣罵「嘸天良」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣連姓男子缺錢花用，騎機車到少人進出的產業道路，剪斷抽水馬達的電線後銷贓，全部賣得約1800多元，被害7名農民卻各花約4000多元修農用抽水馬達，氣得牙癢癢。警方調閱路口監視錄影畫面，鎖定連男並逮捕，依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，彰化縣埔鹽鄉今年3月接連發生7件農用抽水馬達電線被剪到「斷頭」，也就是頭尾齊頭剪斷，修理頗耗時間且較貴，農民氣得破口大罵「嘸天良」，警方接獲報案後，想起過去也曾發生類似案件，到場蒐證並調閱監視器，發現又是連男作案，掌握行蹤後聲請搜索票逮捕連男。

連男落網後，坦承犯行不諱，但偷來的電線長兩公尺到近10公尺不等，平均以每條200多元銷贓，所得不過1800元，但每戶農民花費至少4千元修復抽水馬達，修理期間不能抽水灌溉，都氣得七竅生煙。

溪湖警分局長蔡宏澤今表示，民眾對民生竊案的不愉快感受最直接，埔鹽分駐所鍥而不捨全力查緝逮捕犯嫌，未來請大家發揮守望相助精神確保社會治安。

彰化縣埔鹽鄉農民的農用抽水馬達電線被偷，氣得大罵「嘸天良」。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉農民的農用抽水馬達電線被偷，氣得大罵「嘸天良」。圖／民眾提供

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