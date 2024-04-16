司機持掃把嗆客「你什麼咖！下車」影片瘋傳 豐原客運還原始末

網路影片傳出，台中豐原客運207號公車、東勢往谷關班次，昨天下午5時司機手持掃把，恫嚇乘客；據了解，該乘客疑有精神問題，更在車輛行駛時頻碎念「開太快，要報警」，影響駕駛安全，才有影片內容。豐原客運經理羅乙棋表示，將加強輔導駕駛，若再發生相關事件，改請警方協助。

「社會事新聞影音」上流傳一部影片，一名台中豐原客運司機，疑似與乘客爆發衝突，畫面指出，司機走上乘客座位，手持掃把，作勢恫嚇乘客，更開口嚷嚷說「你是什麼咖！下車」等，該名乘客也若無其事樣子，而此衝突畫面遭民眾錄下。

羅乙棋說明，該名司機服務10餘年，平時表現良好，據調查，該名乘客疑有精神問題，不斷挑釁司機，有影響駕駛安全疑慮，司機停車制止，才有影片事件發生，會再加強輔導，若再發生相關事情，改請警方協助處理。

中市公捷處表示，據行車紀錄表示，該乘客原坐在車輛後排座位，過程中不斷大聲喧嘩、不雅字眼，影響其他乘客，司機有停車先溝通，但溝通無果。

之後該乘客則改到前排座位，車輛行進過程中不斷大叫「你打我、你打我」長達17分鐘，該司機情緒較激動，停車制止該乘客，之後該乘客於和平農會下車，甚至有作勢打司機。