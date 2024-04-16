影／屏東鹽埔2砂石車會車相撞 釀1死1傷

屏東縣鹽埔鄉防汛道路今發生兩輛砂石車會車時撞擊嚴重車禍，車頭全毀，兩車駕駛受困，消防局獲報後到場救援，藍色車頭砂石車駕駛45歲洪男送醫不治，白色車頭砂石車駕駛王男額頭外傷，意識清醒，現場造成砂石車回堵塞車逾1小時。

鹽埔鄉防汛道路平日多以砂石車行車居多，警方調查，藍色車頭砂石車駕駛洪姓男子，曳引車為空車，沒有載料，由鹽埔鄉防汛道路西往東直行；另名白色車頭砂石車駕駛53歲王男車上載料，由東往西直行，雙方在會車時發生擦撞，車頭全毀，兩人受困車內。

洪男現場無生命跡象，消防人員搶救後送醫仍不治，王男則多處擦傷送醫，意識清醒，王男酒測值為零，警方後續調查肇事原因。