影／去年就協尋過他 彰化警憑記憶又在同間超商找到人

彰化縣35歲陳姓男子精神狀況不佳，日前離家就失蹤，警方根據他去年曾走失的紀錄配合調閱路口監視畫面，果然又走到同一家超市；員警趕到後，超商店員說陳男在廁所。員警破門而入，他昏倒在地，員警通知消防救護車送醫救治，並無大礙。陳男家人今向警方道謝尋人迅速，讓家屬鬆一口氣。

警方今指出，北斗警分局田尾分駐所警員范紀允日前值勤，接獲陳姓田尾鄉民報案，指稱她的兒子外出後沒回家，擔心發生意外事故，范紀允想起去年曾受理協尋這名走失男，當時花費不少時間調閱田尾鄉通往相鄰鄉鎮的路口監視畫面，在溪州鄉花博超商找到人。

有了去年尋人經驗，警方調閱田尾鄉往北斗鎮、溪州鄉的台一線路口監視畫面，看見陳男一路走到溪州花博超商，全程13.6公里，費時約3.5小時。警員范紀允和林楷雯到超商訪查，店員說陳男進廁所有一段時間沒出來。員警敲門沒回應，破門而入發現他昏倒躺在地上，連忙通知救護車送醫。醫院檢查，陳男疑因走10多公里太累昏倒，並無大礙休息即可。

北斗分局分局長黃世德表示：為民服務是警察的天職，本案員警回憶起往昔的案例，研判正確縮小尋找範圍，更在第一時間分工合作爭取時間，順利救回寶貴生命，確實發揮人溺己溺為民服務精神，避免發生憾事，是人民保姆四個字的最佳體現。