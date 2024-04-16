800多隻雞鴨鵝2天死350隻 農民懷疑鄰田汙染彰縣府採樣送驗
彰化縣北斗鎮顏姓農民混養800多隻雞、鴨、鵝，昨約200多隻暴斃，今上午又死100多隻，他懷疑與鄰田農民使用植保機噴藥有關，彰化縣動物防疫所派員採樣送驗，釐清家禽死因。
顏姓農民在自家果園飼養雞、鴨、鵝，昨（15）日中午發現陸續有鴨與鵝死亡，到晚間死了200多隻。他說，鴨、鵝死亡前都臉頰發黑，雙腿發軟，蹲下、脖子癱軟，累計到今中午約350隻死亡，他懷疑昨上午相鄰水稻田的農民用植保機噴灑藥物造成家禽中毒暴斃。
彰化縣政府農業處表示，顏姓農民飼養家禽未申請登記為牧場且混養雞、鴨、鵝，必須釐清是否發生家禽共通傳染病或是藥物中毒，或有其它原因造成死亡，彰化縣動物防疫所先派員採樣，送動植物防疫檢驗單位化驗。
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