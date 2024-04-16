影／凌晨想進九份廟內偷香油錢被逮 警清查他還偷過另9家廟
年近30歲的莊姓男子缺錢花用，日前到新北市瑞芳區九份地區涉嫌試圖侵入寺廟，附近民眾報案。警方逮捕莊男，偵詢後送辦。連日清查出他另涉9件宮廟竊案，今天函送檢方併案偵辦。
瑞芳警分局九份派出所10日凌晨，接到九份這家寺廟旁住戶報案，指返家途中看到1名男子鬼鬼祟祟，後來又聽到敲打聲，猜想他可能想侵入寺廟行竊的小偷。
員警到場逮捕莊男，在他身上起獲零錢及紙鈔合計1624元，另起出作案用的破壞工具。警方將他帶回偵詢後，依竊盜未遂罪嫌送辦。
瑞芳、金山警分局和基隆警方轄區近期都有宮廟遭竊，三地警方清查後，發現有9件疑是莊男犯案，將分別函送檢方偵辦。
警方查出，莊男在瑞芳、金山及基隆一帶，發現有機可趁時，會破壞寺廟門鎖及功德箱的鎖頭。如果發現宮廟監視器，則會事先改變監視器角度，設法避免入鏡。
被竊的寺廟人員說，寺廟功德箱內部都有特殊結構，想要破壞並拿走功德箱內的香油錢並不容易，但還是有人覬覦。俗話說舉頭三尺有神明，在神明眼皮底下也敢偷錢，膽子也太大了，而且太缺德。
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