聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／黃牌重機雙載還夾2公尺高木板 網譏「移動神主牌」
臉書社群上傳一段影片，有民眾行經台64線高架道路，行車記錄器拍到一輛黃牌大型重機雙載，騎士與乘客間還載運一塊2公尺的木板。新莊警方表示，檢視影片黃牌重機附載貨物違規態樣明確，可依法開處最高600元罰鍰，但此項非民眾可檢舉項目，警方會加強巡邏取締。
據了解，一名民眾開車行經新北市新莊區台64線高架道路，見前方一輛黃牌大型重機，騎士與乘客間附載著一塊長約2公尺高的木板，相當危險。駕駛事後將行車記錄器畫面截錄，並上傳臉書社群引起網友熱議。
有網友覺得危險留言寫下「視線都擋住還在騎」有網友則說「交通部說重機比照汽車行駛權利不是這樣用」還有網友說「這個檢舉危險駕駛，肯定被罰到嫑嫑的」、「移動神主牌」等話。
對此，新莊警分局表示，道路交通安全規則第88條1項1款之規定，機車附載人員或物品小型輕型不得超過20公斤；普通輕型不得超過50公斤；重型不得超過80公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺；具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過200公斤，裝載貨物不得超出貨箱以外。
警方指出，經檢視影片，黃牌大型重機附載物品已違反道路交通安全規則第88條及道路交通管理處罰條例第31條第5項，可處駕駛人300元以上、600元以下罰鍰。但該違規態樣非民眾可檢舉項目，警方會加強該路段巡邏取締。呼籲，行車時應遵守交通安全規則，小心駕駛，以維行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言