影／黃牌重機雙載還夾2公尺高木板 網譏「移動神主牌」

臉書社群上傳一段影片，有民眾行經台64線高架道路，行車記錄器拍到一輛黃牌大型重機雙載，騎士與乘客間還載運一塊2公尺的木板。新莊警方表示，檢視影片黃牌重機附載貨物違規態樣明確，可依法開處最高600元罰鍰，但此項非民眾可檢舉項目，警方會加強巡邏取締。

據了解，一名民眾開車行經新北市新莊區台64線高架道路，見前方一輛黃牌大型重機，騎士與乘客間附載著一塊長約2公尺高的木板，相當危險。駕駛事後將行車記錄器畫面截錄，並上傳臉書社群引起網友熱議。

有網友覺得危險留言寫下「視線都擋住還在騎」有網友則說「交通部說重機比照汽車行駛權利不是這樣用」還有網友說「這個檢舉危險駕駛，肯定被罰到嫑嫑的」、「移動神主牌」等話。

對此，新莊警分局表示，道路交通安全規則第88條1項1款之規定，機車附載人員或物品小型輕型不得超過20公斤；普通輕型不得超過50公斤；重型不得超過80公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺；具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過200公斤，裝載貨物不得超出貨箱以外。