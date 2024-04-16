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影／長榮貨櫃車國2甲翻覆 車頭壓扁駕駛受困 圳頭匝道無法通行
國道2號甲東向0.1公里圳頭交流道，今清晨6點52分發生一輛長榮貨櫃車側翻意外，現場占用入口匝道，導致圳頭方向入口匝道無法通行，由於正值上班尖峰，現場車流嚴重回堵；貨櫃車駕駛一度受困車內，所幸被救出時意識清楚沒有大礙，左手撕裂傷及右腳擦傷。
國道警方說明，勤務指揮中心今清晨6點52分獲報，國道2號甲東向0.1公里圳頭交流道發生一輛長榮貨櫃車翻覆事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，將魏姓駕駛送桃園敏盛醫院救治，無生命危險。
警方調查，53歲魏姓男子駕駛長榮貨櫃車，行經國道2號東向0.1公里圳頭交流道，疑似操作不當導致車輛側翻，現場封閉圳頭東向入口匝道，目前還在排除中。經警消到場，魏姓駕駛手部及頸部擦、挫傷，意識清楚送桃園敏盛醫院，經醫生診治後無大礙。魏姓駕駛經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細肇事原因待釐清。
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