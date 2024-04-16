新北婦借5萬還18萬仍遭擄走痛毆 汐止警5小時逮2惡煞

新北市55歲羅姓婦人今年2月間透過網路借款5萬元，但繳了8周利息及本金2萬共18萬元後仍未還完，羅婦於是拒絕繳息。不料昨晚竟遭張姓、吳姓男子上門討債，還將羅婦強押上車毆打成傷並強迫繼續繳息，2嫌逞凶後隨即逃逸，汐止警方獲報5小時內逮捕2名嫌犯，詢後依妨害自由、重利、傷害等罪嫌送辦。

據了解，55歲羅姓婦人今年2月間因有急用，透過網路向29歲張姓男子借款5萬元，雙方約定一期(一周)利息2萬元。但繳納了8期利息及本金2萬共18萬元後仍未還完，羅婦被高額利息壓得不堪負荷，因此向張男表示不想繼續繳息，只願還剩餘的本金，並將張男的Line封鎖。

張男聯繫不上羅婦心生不滿，昨天晚間7時許夥同26歲吳姓男子前往羅婦家中討債，並將羅婦強押上車載往汐止區小坑路，並聯手毆打羅婦導致她全身多處擦挫傷，張、吳2人還強逼羅婦要繼續繳息，隨後開車揚長而去。