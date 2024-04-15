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影／左轉1秒瞬間撞擊！桃園轎車重機車禍 28歲騎士昏迷中

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市24歲何姓女子昨天深夜駕駛轎車，行經中壢區環中東路內側車道左轉榮安一街路口，就在左轉1秒瞬間，與直行環中東路的28歲游姓男子騎乘重機衝撞車禍，碰撞力太強，游男當場彈飛路中，重機損壞，何女轎車右後側凹損，游男重傷昏迷送醫急救，至今天傍晚仍昏迷在加護房觀察中。

中壢警方表示，何女駕駛轎車深夜10時42分從環中東路內側車道左轉左轉榮安一街方向，當時對向游男騎乘重機車快速直行環中東路，在與榮安一街路口，當場碰撞嚴重車禍，游男撞擊重傷昏迷，警方到場立刻協助119 消防救護人員緊急送醫急救，並在現場指揮交通處理，游男重傷昏迷送醫急救，目前仍昏迷在加護病房觀察，雙方酒測值均為零，車禍原因將進一步清調查肇事責任。

中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中，轎車右後損壞。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中，轎車右後損壞。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中，重機損壞。圖／警方提供
中壢何女駕駛轎車與重機騎士游男撞擊車禍，游男重傷昏迷中，重機損壞。圖／警方提供

桃園 車禍 車道 重機

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