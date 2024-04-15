烏來死亡車禍…新北騎士過彎自摔撞上公車 腹部遭劃破臟器外流慘死

新北市烏來區今天發生死亡車禍。41歲蔡姓機車騎士中午12時許行經烏來區新烏路5段過彎時不慎摔車，人車滑行至對向撞上行經的公車車身，蔡男腹部疑似遭劃破，臟器外露當場失去生命跡象，經救護車送醫急救後仍因傷重宣告不治。警方對駕駛公車的陳姓男子進行酒測發現並未喝酒，確切肇責歸屬仍待警方釐清。

新店警方調查，死者蔡姓男子中午12時許騎機車沿新烏路往山下行駛，行經新烏路5段一處彎道時不慎摔車滑至對向車道，此時對向車道1輛由43歲陳男駕駛的公車正好行經，蔡男連人帶車撞上公車左側車身，蔡男腹部疑似被公車車身劃破臟器外露，當場倒臥血泊失去生命跡象。

救護人員趕抵後立即實施進行CPR，並將蔡男送往新店耕莘醫院急救，但蔡男因傷勢過重仍宣告不治。新店警方到場採證，公車駕駛陳男酒測值為0，死者蔡男酒測值仍待院方抽血檢驗，確切車禍原因仍待警方調查釐清。