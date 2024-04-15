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嘉縣自小客追撞喪葬隊伍 4人受傷送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣今天上午有輛自小客車行經東石鄉粟子崙產業道路時，疑操控不當追撞前方喪葬隊伍，造成4名民眾受傷，警、消協助傷者送醫，相關車禍肇事原因，由警方調查中。

上午9點59分嘉義縣消防局獲報於東石鄉西崙村嘉18線附近農路發生事故，即派遣人車前往，現場為自小客車與行人發生車禍，造成4名行人受傷，其中有名年約50歲女性意識不清，其餘3人意識清楚、身體多處擦挫傷，救護車分別送往長庚、朴子醫院及嘉基醫院急救。

警方初步調查，當時喪葬儀隊伍中的自小客車由年約50多歲謝姓駕駛，緩慢開車跟在樂隊後方前進，卻不明原因突然向前衝撞，有名隊員還被撞在擋風玻璃上拖行一段距離，事故造成4人受傷，警方獲報到場協助，謝男沒有酒駕，稱是突然暴衝，詳細肇事原因由朴子分局交通事故處理小組調查中。

嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故，造成4名民眾受傷。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故，造成4名民眾受傷。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故，造成4名民眾受傷。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故，造成4名民眾受傷。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故，4名民眾受傷送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故，4名民眾受傷送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故。圖／翻攝畫面
嘉義縣今天上午發生自小客車衝撞喪葬隊伍事故。圖／翻攝畫面

交通事故 嘉義 東石

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