嘉縣自小客追撞喪葬隊伍 4人受傷送醫

嘉義縣今天上午有輛自小客車行經東石鄉粟子崙產業道路時，疑操控不當追撞前方喪葬隊伍，造成4名民眾受傷，警、消協助傷者送醫，相關車禍肇事原因，由警方調查中。

上午9點59分嘉義縣消防局獲報於東石鄉西崙村嘉18線附近農路發生事故，即派遣人車前往，現場為自小客車與行人發生車禍，造成4名行人受傷，其中有名年約50歲女性意識不清，其餘3人意識清楚、身體多處擦挫傷，救護車分別送往長庚、朴子醫院及嘉基醫院急救。