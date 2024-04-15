影／奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 6旬婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡
桃園市桃園區一名42歲王姓男子昨晚駕駛皮卡車行經中正路與同德十一街口，轉彎時未禮讓行人，撞倒走在斑馬線上的女路人，前、後輪連續輾過造成地上滿是鮮血，其他停等紅燈的用路人全嚇壞，而女路人經送醫仍傷重身亡。
警方調查，王男昨晚6點57分駕駛自小貨車，沿同德十一街左轉中正路往蘆竹方向行駛，由於未禮讓行人，撞擊走在斑馬線上的60歲婦人，婦人倒地後又被前、後輪接連輾過；從路口監視器畫面發現，當下皮卡車車身明顯上下彈跳，相當驚悚，駕駛發現撞到人後立刻停車並衝下來查看，地上滿是鮮血。
由於旁邊有許多騎士及駕駛正在停等紅燈，目睹車禍發生嚇壞眾人，警方獲報後立即趕抵現場協助送醫，但婦人經搶救仍宣告不治，員警針對王男實施酒測無酒精反應，王男稱當時「沒看到人」，疑遭A柱阻擋視線，詳細事發經過有待調查釐清，警方已報請相驗遺體，全案依過失致死罪嫌移請偵辦。
警方指出，今年起截至4月止，桃園分局告發「車輛不停讓行人」已經達2200件，後續仍將強勢執法，建構良好的行人通行環境，防制行人交通事故發生；呼籲汽車駕駛人行經路口應禮讓行人，避免發生事故。
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