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影／桃園鐵皮廠上班時間竄火舌 水線守住危險化學物急疏散48人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區民權路三段一棟鐵皮工廠今天下午突然發生大火，當時正值工廠上班時間，有人喊「失火」，現場迅速冒出大量濃煙和火勢竄燒，一發不可收拾，桃園市消防局出動救災人車灌救，緊急疏散員工42人，幸未波及公共危險化學物，亦無人員受傷，消防局表示，目前火勢撲滅和進行殘火處理，火調人員將鑑定調查起火原因。

消防局第二大隊表示，中壢民權路三段334巷的一家鐵皮工廠，為一棟地上3層鐵皮結構建築物，生產製作紡織的固色劑產品，今天下午1時19分發生火災，由於現場存放公共危險的大量化學物品強鹼、正己烷，火勢一發不可收拾，119獲報，出動28輛救災車輛及警消51人緊急灌救滅火，水線防護強鹼、正己烷化學物品未受波及。

該鐵皮工廠火災的起火點在1樓廠房後側，消防員全力搶滅火勢，未波及危險化學物品強鹼、正己烷，不過當時該工廠員工48人緊急疏散，未造成傷亡或受困，消防人員撲滅火後，火調人員進入現場鑑定調查起火原因及財物損失。

中壢區一棟鐵皮工廠大火，正值上班時間緊急疏散48人，幸無人員受傷及波及公共危險化學物品。圖／消防局提供
中壢區一棟鐵皮工廠大火，正值上班時間緊急疏散48人，幸無人員受傷及波及公共危險化學物品。圖／消防局提供
中壢區一棟鐵皮工廠大火，正值上班時間緊急疏散48人，幸無人員受傷及波及公共危險化學物品。圖／消防局提供
中壢區一棟鐵皮工廠大火，正值上班時間緊急疏散48人，幸無人員受傷及波及公共危險化學物品。圖／消防局提供

桃園 火災

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