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新北烏來機車與公車對撞 41歲騎士重傷命危送醫不治

中央社／ 新北15日電

新北市今天發生2起公車事故，三重區新北大道一段發生2部公車追撞，造成車上3名乘客及1司機受傷送醫；另一起在烏來區新烏路五段，公車與機車碰撞，機車騎士傷重送醫不治。

三重警分局以訊息說明，林姓男子（44歲）駕駛公車今天上午9時42分由新北大道一段往新莊方向直行，疑似煞車失靈而與前方另一輛由54歲林姓男子所駕駛公車發生碰撞。

警方獲報到場處理，這場車禍造成前輛公車上3名乘客受輕傷，後輛公車的林姓公車駕駛（44歲）手部輕傷。4名傷者皆意識清醒送醫治療，傷勢已無大礙。至於肇事責任，待警方調查釐清。

另一起公車事故發生在中午12時58分，新店警分局以訊息說明，陳姓男子（43歲）駕駛公車行經烏來區新烏路五段、也就是台9甲線11.2公里處時，與蔡姓男子（41歲）騎乘的機車發生碰撞，蔡男倒地不起。

警消獲報到場救護，發現蔡男傷勢嚴重且無呼吸心跳，警消當場進行急救並送醫急救，蔡男最後仍遭宣告不治。詳細事故發生原因，待警方調查釐清。

警方趕抵現場進行採證。記者黃子騰／翻攝
警方趕抵現場進行採證。記者黃子騰／翻攝

三重 公車 烏來

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