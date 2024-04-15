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國1桃園段火燒車！小客車路肩變火球竄黑煙 駕駛急逃生

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號南下45.6公里處桃園路段，今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球，濃濃黑煙竄天。警消獲報到場立即布水線灑水灌救，所幸駕駛及時逃生無人傷亡，事故占用外線及外側路肩，後方車流一度回堵長達5公里，詳細起火原因待進一步調查釐清。

國道警方說明，勤務指揮中心上午11點34分左右獲報，國道1號南向45.6公里外側路肩有1輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車。現場封閉輔助車道及外側路肩處理。

警方調查，25歲吳姓男子駕駛自用小客車，行經國道1號南向45.6公里桃園路段，發現車輛有異狀冒煙，吳男立刻將車輛停靠外側路肩，下車打電話報案，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸駕駛及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於中午12點38分排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

國道1號南下45.6公里處今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南下45.6公里處今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南下45.6公里處今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南下45.6公里處今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南下45.6公里處今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南下45.6公里處今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球。記者周嘉茹／翻攝

國道 桃園 車道

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