國1桃園段火燒車！小客車路肩變火球竄黑煙 駕駛急逃生

國道1號南下45.6公里處桃園路段，今上午11點34分發生一輛小客車不明原因起火，車輛停靠路肩後隨即燒成火球，濃濃黑煙竄天。警消獲報到場立即布水線灑水灌救，所幸駕駛及時逃生無人傷亡，事故占用外線及外側路肩，後方車流一度回堵長達5公里，詳細起火原因待進一步調查釐清。

國道警方說明，勤務指揮中心上午11點34分左右獲報，國道1號南向45.6公里外側路肩有1輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車。現場封閉輔助車道及外側路肩處理。