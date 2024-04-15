BMW台64飆速173公里遭罰1萬6 新北4大嚴重超速熱點曝光
道路交通處罰條例去年修法加重嚴重超速罰則後，新北警於修法後至今年3月底共計取締近4千件嚴重超速違規。其中1輛BMW轎車今年3月10日深夜行經台64線時車速高達173公里、超速93公里，開罰金額至少1萬6千元起跳並得吊扣駕照半年。新北警也公布4大嚴重超速地點，呼籲駕駛人應依速限行駛勿逞一時之快。
新北市警局交通大隊表示，經分析違規熱點位於淡水區淡金路187號前(往台北)、汐止區台5線17.52K(往台北)、板橋區大漢橋(板橋往新莊方向)、新莊區中正路捷運輔大站前。
新北市交大指出，全市共有262處固定式測照點位，運用119組主機輪動調整，並有9處區間平均速率執法路段，另搭配45組移動式測照設備，機動編排勤務於易超速肇事及違規路段執法。新北市交大呼籲，測速執法設備主要用意不是取締，而是提醒駕駛人應依速限行駛，別拿生命開玩笑。
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