影／高雄女雙手遮眼穿越馬路遭公車撞傷 髮廊員工目擊尖叫
林姓女子12日晚間6時許雙手遮眼穿越高雄市鳳山區五甲二路和南成街口，剛好一輛公車駛來，司機未注意，車身撞及林，林當場倒地，對街髮廊員工目擊林不顧安危的過程，嚇得不斷尖叫，幸林僅身體擦挫傷，送醫無大礙。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，只見一名短髮、黑衣女子，行走穿越鳳山區五甲二路的車陣中，女子疑雙手遮眼，當時剛好一輛公車駛過，司機未注意林走近公車，公車穿越路口過一半時，林就被車身擦撞倒地。
車禍過程被對街髮廊員工目擊，有員工嚇得不斷尖叫，鳳山警分局警方獲報趕抵，前往處理，幸女子僅身體多處擦挫傷，送醫無大礙。
警方事後調查，林姓女子（53歲）聲稱當時因心情不好，穿越馬路時未注意來往車輛致發生事故；由於羅姓司機無酒駕行為，警方初步研判，事故發生原因係林女任意穿越道路釀禍，因已違反道路交通管理處罰條例第78條，將對林開出500元罰單。
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