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新北孕婦水腫鋼戒卡手指 消防員神救援解套

中央社／ 新北15日電

新北市三峽區一名年約19歲的蘇姓女子，最近因為懷孕而造成戴在手指戒指因水腫拔不下來，手指紅腫疼痛難耐，只好向消防隊求救，消防員則由砂輪細心研磨下，終讓孕婦解套。

新北市政府消防局第5救災救護大隊今天以訊息說明，隆恩分隊14日晚間6時許接獲蘇姓女子求援，她表示自己因懷孕6個月，因為身體水腫，導致右手無名指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，希望能幫忙取下。

消防局表示，消防員獲報到場以小型砂輪機及鉗子進行救援，慢慢破壞鋼戒並用水幫鋼戒降溫，費時約30分鐘總算順利將戒指取下，成功幫民眾解套，也保住蘇女的手指。

第5大隊長鍾世銘表示，民眾平時務必挑選尺寸合適之戒指配戴，萬一手指被戒指卡住時，千萬不可使用蠻力，可藉由冰敷等手指消腫後，再塗抹肥皂嘗試取下，如無法成功摘下甚至手指已經發紫，應立即就醫或向臨近之消防隊請求協助，避免組織因缺血而壞死。

戒指 消防員

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