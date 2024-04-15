身心障礙女跟大甲媽從彰化走到台中迷路 首次離家走這麼遠
彰化一名身心障礙女子跟著大甲媽祖鑾轎，昨天從彰化走到台中市沙鹿區迷路，員警通知家人帶回，家人驚訝說，她是第一次獨自離家走到這麼遠地方。
台中市清水警分局沙鹿所警員楊舜育昨天中午獲報，沙鹿區沙田路某銀行門口外有一名女子騷擾提款民眾。
警方趕抵現場，發現39歲王姓女子獨自坐在銀行階梯上，身無分文，是身心障礙者，除了衣物寫姓名外，身上無任何證明文件，無法正常對話，警方從隻字片語得知，她從彰化跟隨大甲媽遶境一路走到台中市沙鹿區。
警方以姓名查詢資料逐一比對，確認女子身分後，通知王女叔叔帶回，家人表示，王女第一次獨自離家到這麼遠 ，她昨天早上6點外出，但都沒回家，家人在住家附近尋找很久，正準備報案請警方協尋，沒想到，就接到台中市沙鹿所員警通知，感謝熱心員警的協助。
另外，昨天早上6點多，大甲媽祖鑾轎在台中市清水區剛起駕，來自台南70歲男子因中風為求身體康復，從新港隨大甲媽徒步至清水朝興宮，大甲媽要從清水朝興宮起駕時，他身體無法負荷，要搭計程車到彰化車站再轉往台南市新營，清水警分局清水所警員紀慈韋巡邏發現他神情疲累怪異，坐在中央分隔島，警方上前瞭解後，將他載到清水火車站搭火車。
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