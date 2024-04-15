軍中壓力大 19歲士兵墜樓不治

林男今天晚上從新北市五股區一棟社區大樓8樓頂墜落，送醫不治。記者曾伯愷／翻攝 十九歲林姓志願役軍人昨天收假回營前，向父親表明「軍中壓力很大」，沒多久被發現在新北市五股區租屋處墜樓，送醫不治；警方查他事前已先傳訊給輔導長，隨即關機失去聯繫。檢警已展開調查，並通報軍方協助釐清。

據了解，林姓男子是志願役士兵，在新北市五股憲訓中心服役，租屋住在新北市五股區民義路；昨天下午四時許，林正準備收假返回營區前，突然ＬＩＮＥ傳簡訊給單位輔導長，透露不好念頭，旋即將群組內所有人封鎖，斷絕聯繫。

沒多久，林父接到林男來電，表示「在軍隊壓力很大」，說完就掛斷電話關機失聯。林父和輔導長相繼趕往林男住處，昨天晚上六時許在租處大樓社區外階梯旁發現林男墜落，已無呼吸心跳。

警、消到場雖立即將林男送醫，但搶救約一小時後仍不治。警方在該大樓八樓頂找到林男包包，沒有發現遺書，依林父所言，研判與軍中管理有關，通知軍方協助釐清。

另軍中也傳一年義務役實施後首起逃兵事件，陸軍八軍團步兵二○三旅劉姓二兵，九日入伍，二天後翻牆逃兵，並有人接應；消息前天曝光，劉昨天上午主動回營。八軍團表示，仍將依「刑懲併行」原則重懲，並函送憲兵隊偵辦。相關失職人員調查後一併懲處。

依陸海空軍刑法第四十條規定，無故離去或不就職役逾六日者，可處三年以下有期徒刑、拘役或卅萬元以下罰金。即便六日內回營，調查若確認有逃兵意圖，仍要懲處。

八軍團說，劉雖在六天內返營，但軍方十二日已發令通報，相關刑責待調查結果出爐。

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