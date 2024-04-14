休假未歸「失聯4天」…今在新北五重溪尋獲警員遺體 彰警同事：工作認真

彰化縣和美警分局鍾姓警員4月11日收假未回工作崗位，主管通報後聯絡新店警方，調閱路口錄影監視畫面發現鍾男離家，經過五重溪走上便橋後墜橋，消防人員據報出動搜救，今天下午尋獲遺體，警方通知家屬製作筆錄，初步排除他殺嫌疑，原因有待進一步釐清。

據了解，25歲鍾姓警員家住新北市新店區，未婚，去年自請從新北調彰化，分派到和美警分局和美派出所服務；本月9日休假，10日收假，11日9點未依規定時間上班，派出所主管通報和美警分局，聯繫新店警方了解原因，結果他10日外出，警方從路口監視錄影畫面發現他走到安坑五重溪便橋就消失。

警方通報消防人員尋找，今天尋獲鍾員的遺體，即通知家屬指認並製作筆錄，初步排除他殺嫌疑。和美警方指出，鍾員給同事的印象是工作認真、個性隨和，和長官、同僚相處都融洽，也沒聽說他談戀愛。

和美警方表示，若員警有身心狀況，一定會作心理輔導，鍾武峻未有異狀也沒吐露半點心事，分局無從介入，又意外發生後家屬態度偏向低調，分局將尊重家屬給予協助。

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