台鐵自強號6椅背遭抹糞！鐵警見監視器揪「車廂僅1乘客」將深入偵辦

台鐵305車次自強號列車座椅背遭乘客塗抹穢物，台鐵已向鐵路警察報案，相關損失破案後將求償；警方初步檢視監視器，此車廂僅1名乘客搭乘，行為清晰可辨，將深入偵辦。

305車次自強號列車從高雄新左營開往台東，昨天上午11時1分列車停靠台東終點站後，隨車清潔員發現第1車廂內數個座椅出現黃色疑似大便的穢物，隨即通報處理。

台鐵公司說明，列車行駛至終點台東站時，立即暫緩此車廂後續運用，並安排入庫實施清潔及消毒作業；同時向鐵路警察報案，提出毀損罪告訴，相關損失破案後將求償。

鐵警初步檢視監視器，305次第1車廂於到達台東站前發生（上午10時55分），共有6處椅背遭抹糞，另有一處大便置地；由於此車廂僅有1名旅客搭乘，相關案情行為清晰可辨，後續再調閱其他監視器釐清涉案人基本資料，深入調查偵辦。