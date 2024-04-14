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來高雄旅遊行李被載走！台東高中生路邊緊追小黃 警聯絡運匠找回
謝姓高中男生前天遠從台東到高雄找朋友，搭計程車至新興區準備入住旅館，未料下車從後車廂拿行李時，運匠卻搞烏龍直接駛離，謝追車數公尺放棄，無奈報警；警方調閱監視器，聯繫運匠，10多分鐘後行李被送回，讓謝對警方效率刮目相看。
新興警分局中山路派出所警員蔡晨暉前天下午2時許，擔服備勤勤務時，謝姓高中男生（17歲）神情慌張跑進派出所報案，指遠從台東到高雄找朋友兼旅遊，中午時分從左營高鐵站搭計程車至新興區中山一路與六合二路口，準備入住附近旅館。
謝告知警方，當時下車後，欲從計程車後車廂拿行李，但司機卻忘記這回事，直接揚長而去，他奮力追了一小段路仍無法追到計程車，當場傻眼，回過神後才至派出所報案。
警方獲悉後，隨即調閱路口監視器，確認計程車車號，去電聯絡司機，10餘分鐘，司機即將行李箱完好送至派出所歸還給謝；對於警方神效率，謝深感訝異，大讚警察哥哥好厲害。
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