300坪廠房幾燒光…雲林金農米碾米廠延燒逾8小時撲滅 財損難以估計
雲林西螺鎮金農米碾米廠今天上午發生火警，因可燃物多，火勢持續延燒逾8小時才撲滅，晚間仍利用怪手進行殘火處理，廠房付之一炬，財損一時難以估計。
雲林縣消防局於上午8時40分據報，指西螺鎮福田里的金農米碾米廠發生火警，立即派遣西螺等分隊前往搶救，直到下午2時15分控制火勢，搶救至傍晚5時23分撲滅火勢，晚間持續以怪手殘火處理，計出動各式消防車22部，消防、義消人員近百人搶救。
雲林縣消防局副局長蕭哲明告訴中央社記者表示，廠房燃燒面積達1000平方公尺（300坪），碾米廠1樓廠房因有堆置木板等易燃物，火勢延燒迅速，幾乎完全燃燒，且火苗從上方延燒至大型儲米桶，陸續調派2部挖土機、雲梯車到場配合搶救，也協請彰化縣消防局支援水庫車。
蕭哲明指出，廠房內可燃物多，米的相關產品又多，火載量大，加上燃燒面積廣，增加搶救難度。
碾米廠廠房幾乎付之一炬，陳姓業者損失慘重，縣長張麗善、國民黨縣議員李明哲等人均前往關心致意。
至於碾米廠的財物損失及確切起火原因，蕭哲明說，因廠房內物品多，且燃燒面積相當廣，晚上還在進行殘火處理，財損一時難以估計，須進一步調查釐清。
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