快訊

影／不是因為天氣！金門飛台北班機延誤54分鐘 竟是「蜜蜂群聚」惹的禍

蕭旭岑稱藍營未「全力支持馬習二會」 國民黨發聲了

日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

300坪廠房幾燒光…雲林金農米碾米廠延燒逾8小時撲滅 財損難以估計

中央社／ 雲林縣14日電

雲林西螺鎮金農米碾米廠今天上午發生火警，因可燃物多，火勢持續延燒逾8小時才撲滅，晚間仍利用怪手進行殘火處理，財損一時難以估計。圖為雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分猛烈。聯合報記者／蔡維斌 攝影
雲林西螺鎮金農米碾米廠今天上午發生火警，因可燃物多，火勢持續延燒逾8小時才撲滅，晚間仍利用怪手進行殘火處理，財損一時難以估計。圖為雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分猛烈。聯合報記者／蔡維斌 攝影

雲林西螺鎮金農米碾米廠今天上午發生火警，因可燃物多，火勢持續延燒逾8小時才撲滅，晚間仍利用怪手進行殘火處理，廠房付之一炬，財損一時難以估計。

雲林縣消防局於上午8時40分據報，指西螺鎮福田里的金農米碾米廠發生火警，立即派遣西螺等分隊前往搶救，直到下午2時15分控制火勢，搶救至傍晚5時23分撲滅火勢，晚間持續以怪手殘火處理，計出動各式消防車22部，消防、義消人員近百人搶救。

雲林縣消防局副局長蕭哲明告訴中央社記者表示，廠房燃燒面積達1000平方公尺（300坪），碾米廠1樓廠房因有堆置木板等易燃物，火勢延燒迅速，幾乎完全燃燒，且火苗從上方延燒至大型儲米桶，陸續調派2部挖土機、雲梯車到場配合搶救，也協請彰化縣消防局支援水庫車。

蕭哲明指出，廠房內可燃物多，米的相關產品又多，火載量大，加上燃燒面積廣，增加搶救難度。

碾米廠廠房幾乎付之一炬，陳姓業者損失慘重，縣長張麗善、國民黨縣議員李明哲等人均前往關心致意。

至於碾米廠的財物損失及確切起火原因，蕭哲明說，因廠房內物品多，且燃燒面積相當廣，晚上還在進行殘火處理，財損一時難以估計，須進一步調查釐清。

火災 雲林

延伸閱讀

雲林碾米廠火警 火載量大逾4小時仍在搶救

愛車停路邊被「大卸八塊一小時」 重機車主傻眼報警...財損破10萬

西螺知名的金農米碾米廠傳火警 工廠大火搶救中

影／中和社區大樓全面燃燒！疑1樓資收場起火 頂樓逾10人脫困無傷

相關新聞

休旅車滑落產業道路40公尺邊坡 一家苗栗遊玩4人傷…62歲婦疑似氣血胸

一輛休旅車昨天下午在苗栗縣南庄鄉產業道路，滑落4、50公尺的邊坡，消防人員據報救出，車內1家4口媽媽疑似氣血胸、大腿骨折...

疑遭塗抹「黃金」！台鐵自強號列車又遇惡搞 清潔員發現數個座椅出現穢物

台鐵305車次自強號列車昨天傳出有乘客在座椅塗抹穢物，昨天上午11時01分列車停靠台東終點站後，清潔員發現第1車廂內數個...

五股驚傳墜樓！19歲現役軍人疑與家人口角 送醫命危

新北市五股區一名19歲林姓志願役軍人，今天晚上6時許疑與家人起口角，隨後於五股區民義路一棟社區大樓8樓頂墜落。新北市消防...

影／延燒5小時才控制…雲林金農米工廠大火 波及相鄰工廠損失慘重

聞名國內的雲林西螺「金農米」工廠今天上午從包裝廠起火，因廠內有許多易燃的包裝材料，火勢很快竄燒開來，鄰旁碾米廠及4座米倉...

女友借60萬拒還「拿去買賓士」 遭追討還想用馬桶抵10萬

陳姓女子和林姓男子交往多年，前年1月林男開口跟陳女借款60萬元，僅還10萬元就不再還款，陳女追討卻發現林入手賓士GLC轎...

300坪廠房幾燒光…雲林金農米碾米廠延燒逾8小時撲滅 財損難以估計

雲林西螺鎮金農米碾米廠今天上午發生火警，因可燃物多，火勢持續延燒逾8小時才撲滅，晚間仍利用怪手進行殘火處理，廠房付之一炬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。