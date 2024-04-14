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影／延燒5小時才控制…雲林金農米工廠大火 波及相鄰工廠損失慘重

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

聞名國內的雲林西螺「金農米」工廠今天上午從包裝廠起火，因廠內有許多易燃的包裝材料，火勢很快竄燒開來，鄰旁碾米廠及4座米倉鐵塔很快陷入火海，鐵塔岌岌可危，消防隊擔心傾倒傷及鄰居民眾，也嚴加疏散管控，風勢助長下，大火蔓延隔壁一家物流冷凍倉儲，消防隊出動雲梯車及大批人員布置水線搶救，直到下午火勢才獲控制，幸無人傷亡，稻米、機械損失估計可能達數千萬元。

雲林縣西螺鎮社口的「金農米」碾米工廠創設已達30多年，廠房占地數公頃，是國內知名的包裝米供應商，今天上午8時40分許，位於工廠前方的包裝廠突然冒出濃煙，因今逢假日廠內無人，火苗很快竄燒開來，被人發現趕緊報119消防隊趕來救援。

因火勢竄燒迅速，整座包裝廠很快一片火海，消防隊出動鄰近鄉鎮，連彰化消防隊也馳援，馬上布置水線全力灌救，包裝廠火勢很快蔓延到旁邊的碾米廠及4座存放稻穀的高桶式米倉鐵塔，因火勢很大根本無法靠近，增加搶救困難度。

火場旁的宿舍住有多位外籍移工在屋內休息，看到工廠起火也趕緊抱著行李箱翻牆逃離，金農米負責人看到畢生心血祝融深感傷心，也擔心大火波及鄰旁工廠、民宅，縣議員李明哲、廖偉晴也趕往關切，為辛苦救火的消防隊加油打氣。

在風勢助長下，大火延燒至鄰居一家冷凍物流倉儲，因工廠大火難以控制，消防隊出動雲梯車從高空噴射水柱，在陸、空水線壓制下，直到下午2時許火勢才獲控制，但火場仍有不少殘火，消防隊持續噴灌降溫。

這起工廠大火造成數以百噸計的稻米被燒毀，相鄰冷凍倉儲許多塑膠原料也被波及，兩家工廠估計損失達數千萬元，起火原因仍待釐清。

雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，空高俯瞰工廠濃煙密佈。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，空高俯瞰工廠濃煙密佈。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，且波及相鄰的另一倉儲工廠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，且波及相鄰的另一倉儲工廠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，住在廠內宿舍的移工趕緊提著行李翻牆逃命。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，住在廠內宿舍的移工趕緊提著行李翻牆逃命。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，且波及相鄰的另一倉儲工廠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，且波及相鄰的另一倉儲工廠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，空高俯瞰工廠濃煙密佈。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，空高俯瞰工廠濃煙密佈。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，住在廠內宿舍的移工趕緊提著行李翻牆逃命。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，住在廠內宿舍的移工趕緊提著行李翻牆逃命。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，消防隊全力搶救。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，消防隊全力搶救。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，消防隊全力搶救。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺知名的「金農米」工廠今天發生大火，火勢十分烈，整座碾米廠和包裝廠與米倉鐵塔均付之一炬，消防隊全力搶救。記者蔡維斌／攝影

消防隊 火災 物流 雲林

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