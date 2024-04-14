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疑遭塗抹「黃金」！台鐵自強號列車又遇惡搞 清潔員發現數個座椅出現穢物

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台鐵305車次自強號列車昨天傳出有乘客在座椅塗抹穢物，昨天上午11時01分列車停靠台東終點站後，清潔員發現第1車廂內數個座椅出現黃色疑似大便的穢物，報警處理。鐵路警察表示，疑似1名頭戴鴨舌帽及口罩的乘客所為，性別及年紀不詳，正在釐清身分及動機。

台鐵公司發現，昨日第305次自強號座椅，遭旅客塗抹穢物情事，行駛至終點台東站時，立即暫緩該車廂後續運用，安排列車入庫並實施清潔及消毒作業。台鐵今天向鐵路警察報案，追查這名乘客及求償相關損失。

鐵路警察台東派出所指出，經初步調查這輛列車是從新左營開抵台東，昨天上午11時01分許接近台東車站前所為，從列車影片內容難以辨別性別及年紀，正調閱其他監視器畫面，積極追查中。

台鐵305車次自強號列車遭乘客塗抹穢物，鐵路警察獲報後展開偵辦。圖／本報資料照
台鐵305車次自強號列車遭乘客塗抹穢物，鐵路警察獲報後展開偵辦。圖／本報資料照

台東 警察

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