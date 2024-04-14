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複合型災難頻傳 新北將在鶯歌打造北台最大訓練基地

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

社會持續發展，加上極端氣候影響，災害類型愈來愈複雜，新北市消防局與中央合作，將在鶯歌南靖段打造北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，消防局長李清安表示，目前已爭取到化學署19.9億與消防署1.2億經費，打造國際認證專業訓練場，面對未來各式複合型災害。

過去新北市消防人員訓練場地，除在各大分隊基礎訓練設施外，還有林口文化消防分隊的專業消防人員的緊急應變指揮學院（ERCA），提供消防戰術，也在汐止保長坑向國軍承租土地設置訓練場。

汐止保長坑營區佔地5公頃多，早年為憲兵隊使用，軍方撤廢後，由消防局承租部分土地作為訓練中心使用，由於長期缺乏公園綠地等休憩空間，已預計將營區內0.16公頃土地畫設公園，並將其中1.5公頃畫成乙種工業區，未來配合中央合作招商開發。

雖然目前保長坑訓練設施仍在持續使用，新北消防局也超前部署另覓場地，目前選定鶯歌南靖段國有土地，籌建北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心。

消防局表示，訓練中心規畫災害事故應變訓練大樓，也有化災車輛緊急事故應變處置暨救援訓練設施、各類輸送管線事故暨複合型災害應變處置救援訓練設施，與化災廠區事故應變處理訓練設施，希望能培訓消防人員面對各種災害類別；另消防署也將在此間至北區救災物資倉儲。

消防局教育訓練科長賴哲祥表示，目前經費已經核定，包括化學署19.9億與消防署1.2億元，目前市府已經取得2點多公頃土地，目前還在排除占用得土地，未來總面積預估會達6公頃左右。

賴哲祥說，預計今年完成土地地目變更與取得開發許可，預計2025年先期規畫設計、2026動工、2029年完工。

新北市消防局目前仍使用汐止保長坑土地訓練。圖／新北市消防局提供
新北市消防局目前仍使用汐止保長坑土地訓練。圖／新北市消防局提供
新北市消防局將在鶯歌南靖段打造北台最大訓練基地。圖／新北市消防局提供
新北市消防局將在鶯歌南靖段打造北台最大訓練基地。圖／新北市消防局提供

教育訓練 新北 汐止 消防員

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