休旅車滑落產業道路40公尺邊坡 一家苗栗遊玩4人傷…62歲婦疑似氣血胸

一輛休旅車昨天下午在苗栗縣南庄鄉產業道路，滑落4、50公尺的邊坡，消防人員據報救出，車內1家4口媽媽疑似氣血胸、大腿骨折，另3人受輕傷，均無生命危險，事故原因警方進一步調查中。

警方調查，台北市傅姓男子（63歲）昨天下午4點左右駕駛休旅車，載太太（62歲）、女兒（24歲）及兒子（21歲），與另一車的親友要到南庄鄉一處民宿住宿，途經南庄鄉南江村產業道路，車子滑落邊坡受困。

前車的親友久等傅男不到，縣政府消防局接獲報案，調派南庄、頭份、三灣分隊警義消趕到現場，架設繩索救援，其中，前座媽媽受困，且疑似氣血胸及大腿骨折，上頸圈、固定骨折，捲式擔架，以斜坡滑輪拖拉捲式擔架至產業道路上，其餘3人輕傷，4人送往頭份為恭醫院醫治。

這起事故原因，警方進一步調查中，頭份警察分局提醒民眾，近期山區雨勢不斷，天候不佳，行經山區應注意路況，小心駕駛，以維行車安全。

一輛休旅車昨天下午在苗栗縣南庄鄉產業道路，滑落4、50公尺的邊坡，車內1家4口受輕重傷，消防人員救出送醫，均無生命危險。圖／民眾提供