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基福公路車禍 男子晚餐後行走車道被撞身亡 駕駛人送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

葉姓男子昨晚開車行駛台2丙線基福公路時，撞上在車道行走的鄭姓男子，消防人員將鄭男送醫急救，醫師宣告不治。警方對葉男實施酒測，數值為0，製作筆錄後，今依過失致死罪嫌送辦，並報請檢察官相驗釐清死因，調查肇事責任及刑責。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚8點多接獲報案，台2線在貢寮區長泰路路段發生車禍。消防人車抵達現場時，看到60多歲鄭男躺在車道上，送往澳底醫療救護中心急救，未能救回性命。

據了解，住在基隆的鄭男昨晚與友人在事故地點附近吃過晚飯後，一行人原本沿著台2丙線路側的人行道步行，鄭男獨自往道路中央走去時，開車行經當地的40多歲葉男沒有注意到他，直接撞上致死。員警對葉男實施酒測，數值為0，非酒後駕車肇禍。

新北市瑞芳警分局表示，事故路段夜間光線較為昏暗，更容易發生事故。提醒汽機車駕駛人行駛道路，應注意前方路況，行人則要靠路旁行走，夜晚並應穿著偏亮色系衣服，以保平安。

葉姓男子開車行駛台2丙線基福公路，撞上在車道行走的鄭姓男子致死，被警方依過失致死罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
葉姓男子開車行駛台2丙線基福公路，撞上在車道行走的鄭姓男子致死，被警方依過失致死罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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